Єдиний спосіб, щоб здобути довготривале розв'язання війни за столом переговорів, полягає у зміцненні українських позиції на полі бою.

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер закликає світ не бути занадто песимістичним стосовно перспектив України у війні у 2024-му році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бауер сказав на прес-конференції за підсумками засідання цього комітету на рівні начальників генеральних штабів.

Зокрема, Бауер розповів, що вчора виступив військовий представник України генерал-майор Сергій Салкуцан від імені Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

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"Наша оцінка полягає у тому, що тривають інтенсивні бойові дії. І хоча останні атаки Росії є нищівними, у військовому плані вони не є ефективними. У той же час, ми бачимо суттєві військові успіхи з української сторони", - сказав Бауер.

"У той час як світ, можливо, був занадто оптимістичним у 2023 році, важливо, аби у 2024 році ми не стали занадто песимістичними", - наголосив голова військового комітету Альянсу.

У цьому зв'язку, він нагадав, що сьогодні вже триває 694-й день війни, коли Росія думала, що це триватиме три дні.

Також він сказав, що Україні під час цієї війни вдається залишатися суверенною і незалежною державою у Європі. Також українці стали ближчими до євроатлантичної спільноти, аніж були до цього моменту. Українцям вдалося нанести тяжкі втрати росіянам. Зокрема, йдеться про понад 300 тисяч втрат особового складу росіян вбитими та пораненими, знищення тисяч російських танків й броньованих транспортних засобів та сотень літаків.

"Українцям вдалося звільнити значну частину їхньої території, витіснити росіян з майже 50% території, окупованої з початку війни. Ще один здобуток полягає у тому, що українці спроможні здійснювати глибокі удари та знищувати ключові російські спроможності. Той факт, що Україна була здатною без справжніх військово-морських сил відтіснити російський Чорноморський флот і відкрити зерновий коридор - це ще один величезний здобуток", - наголосив Бауер.

За його словами, "усі військові лідери, які були присутні за столом, запевнили у твердій відданості допомагати українським братам і сестрам захищатися".

"Це не благодійність. Підтримувати Україну - ця пряма інвестиція у нашу власну безпеку", - додав Бауер.

Також він підкреслив, що єдиний спосіб, щоб здобути довготривале розв'язання війни за столом переговорів, полягає у зміцненні українських позиції на полі бою.

Війна в Україні - прогноз Бауера

Бауер оцінив перспективи великого прориву у війні України та Росії цього року. За його словами, як Україна, так і Росія, будуть шукати можливості перехопити ініціативу на фронті, але на дива не варто чекати.

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