За його словами, як Україна, так і Росія, будуть шукати можливості перехопити ініціативу на фронті, але на дива не варто чекати.

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер оцінив перспективи великого прориву у війні України та Росії цього року.

На прес-конференції за підсумками засідання Комітету на рівні начальників генеральних штабів у Бауера запитали, чи може Україна провести великий наступ цього року або, чи Росія здатна захопити значну частину території України.

Бауер заявив, що війна - це важка справа, яку не завжди можна спланувати у тому сенсі, аби бути здатним передбачити, що станеться, бо учасниками війни є дві держави, які будуть власні плани.

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"Росіяни, по суті, не досягли жодної її стратегічної мети", - сказав він.

На його переконання, найбільш імовірно, що російські війська продовжать воювати.

"Але вони стикаються з певними труднощами щодо пошуку потрібної кількості людей, якості та боєприпасів", - сказав Бауер.

За його словами, росіяни "не були надто успішними, коли справа стосувалася їхніх наступальних дій проти України в останні кілька місяців". Голова Військового комітету Альянсу відзначив, що на фронті спостерігається ситуація руху "вперед і назад". Також, він підкреслив, що на фронті не має великого та успішного просування російських військ.

"Обидві сторони зараз перебувають у фазі, коли немає великого руху вперед з одного боку чи іншого. Це те, що ми бачимо. Звичайно, обидві сторони продовжать докладати зусиль, аби мати перевагу з точки зору ініціативи та можливостей, які вони знаходитимуть, і якщо можливо, вони це використовуватимуть", - наголосив Бауер.

Водночас, він сказав, що це вимагатиме наявності особового складу, належної підготовки, відповідних спроможностей та боєприпасів.

"Усе це робиться і над цим ведеться робота з усіма країнами, які співпрацюють з Україною у цих зусиллях, як це й було впродовж останніх двох років. Я не думаю, що ми повинні очікувати на диво від обох сторін, але неодмінно, обидві держави вивчатимуть можливості, і це не буде легко", - сказав адмірал.

У цьому зв'язку, за його словами, треба продовжувати підтримувати Україну.

"Це найбільш важлива справа, яку усі з нас повинні усвідомлювати. Бо, якщо росіяни залишать Україну сьогодні - війна завершиться. Якщо Україна припинить воювати сьогодні - вони втратять країну", - сказав Бауер.

Він відзначив, що українці не мають альтернатив і повинні воювати.

"Для того, аби добитися справедливого миру, українці прагнуть найбільш вигідної позиції, якщо, на будь-якій стадії, розпочнуться переговори", - підкрелив військовий.

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