Журналіст переконаний, що оточення Путіна зараз немає конфлікту інтересів.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну вже очевидно, що жодних ознак існування розколу всередині кремлівських еліт немає.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив російський журналіст Тимур Олевський.

"Якщо ми говоримо про цю "елітну" історію, то я б виділив дві речі. По-перше, абсолютно точно, мені здається, треба перестати думати, що існує розкол еліт. Я особисто в нього не вірю. І ніяких ознак того, що існує розкол всередині еліт, я не бачу. Мені здається, це дуже помилкове, небезпечне переконання, яке може призвести до невірних висновків. Люди сприймають за розкол еліт те, що насправді є просто боротьбою за персональні інтереси всередині всієї цієї системи", - заявив журналіст.

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При цьому журналіст зазначив, що оточення Путіна переслідує свої особисті інтереси.

"У Кадирова є якийсь інтерес в тому, щоб продовжувати отримувати гроші в Чечню, контролювати регіон і не припиняти отримання дотацій з центру. І при цьому бажано зуміти перекласти невдачі на фронті та загибель чеченців на інших людей... У Пригожина інтерес продовжувати копати в Бєлгородській області незрозуміло кому потрібний окоп, щоб освоювати мільярд рублів, виділений Міністерством оборони... природно, зараз найголовніший інтерес у Пригожина — це продовжувати заробляти гроші на продажу російських людей на війну. Це його новий бізнес", - заявив журналіст.

Олевський зазначив, що люди з оточення Путіна можуть сперечатися між собою, але це не є конфліктом інтересів.

"Ситуаційно між собою вони можуть сперечатися, гавкати та навіть підставляти один одного. Наприклад, порушуючи кримінальні справи проти заступників і підлеглих. Але це не конфлікт інтересів, тому що вся ця історія про те, щоб система збереглася, — це те, чого їм хочеться", - заявив журналіст.

Розкол в оточенні Путіна:

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Водночас він зазначає, що у Путіна ще багато ресурсів.

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За словами російського політика Михайла Ходорковського, у військово-політичному керівництві РФ назрівають дивні зміни.

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