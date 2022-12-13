Захисники України оновили втрати РФ до нової "яскравої цифри". За минулу добу військові знищили 500 ворогів.
Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.12 орієнтовно склали близько 95260 осіб (+500 за минулу добу).
Також знищено: РСЗВ – 404 одиниць (+7 за минулу добу), артилерійських систем – 1931 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 5930 (+2) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5) од, спеціальної техніки ‒ 170 (+1).
Крім того, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України знищено ворожих: танків ‒ 2966 одиниць, засобів ППО ‒ 211, літаків – 281, гелікоптерів – 264, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617, крилатих ракет ‒ 592, кораблів /катерів ‒ 16 одиниць.
Втрати та поразки РФ
В РФ стає "тривожніше", адже вибухи там лунають все частіше. Так, вночі "прилетіло" у Брянську область. Вибухи сталися у військовій частині.
Проте РФ намагається продовжувати повномасштабну війну. Запасів у країни-агресорки все менше. ЗМІ повідомили, що Путіну вже доводиться використовувати боєприпаси 40-річної давності.
Окрім цього, зранку вже стало відомо про нові успіхи ЗСУ. Захисники України відбили окупантів в районах 16 населених пунктів.