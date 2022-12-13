На війні в Україні ліквідовано вже понад 95 тисяч окупантів.

Захисники України оновили втрати РФ до нової "яскравої цифри". За минулу добу військові знищили 500 ворогів.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.12 орієнтовно склали близько 95260 осіб (+500 за минулу добу).

Також знищено: РСЗВ – 404 одиниць (+7 за минулу добу), артилерійських систем – 1931 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 5930 (+2) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5) од, спеціальної техніки ‒ 170 (+1).

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Крім того, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України знищено ворожих: танків ‒ 2966 одиниць, засобів ППО ‒ 211, літаків – 281, гелікоптерів – 264, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617, крилатих ракет ‒ 592, кораблів /катерів ‒ 16 одиниць.

Втрати та поразки РФ

В РФ стає "тривожніше", адже вибухи там лунають все частіше. Так, вночі "прилетіло" у Брянську область. Вибухи сталися у військовій частині.

Проте РФ намагається продовжувати повномасштабну війну. Запасів у країни-агресорки все менше. ЗМІ повідомили, що Путіну вже доводиться використовувати боєприпаси 40-річної давності.

Окрім цього, зранку вже стало відомо про нові успіхи ЗСУ. Захисники України відбили окупантів в районах 16 населених пунктів.

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