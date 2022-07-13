Необхідно накопичити чотири мільйони злотих.

В Польщі стартував збір коштів на двадцять дронів-камікадзе Warmate для Збройних сил України. Для закупівлі техніки необхідно чотири мільйони злотих.

Гроші можна пожертвувати на сайті Pomogam. На момент написання новини було відправлено 29 525 злотих від 309 осіб. Збір грошей ініціювали Ярослав Стеркович з Кракова і Матеуш Качинський з Білостока.

В описі кампанії сказано, що організаційні питання візьме на себе виробник Warmate — WB Electronics. Польська фірма подбає про контракти, транспортування та передачу обладнання представникам ЗСУ.

"Польські безпілотники були присутні [на полі бою] з початку російського вторгнення і отримали позитивні відгуки. Ми сподіваємося, що наша невелика акція зробить щось хороше для України і продемонструє, що ми виробляємо в країні безпілотники світового класу", — написали автори кампанії.

Нагадаємо, це не перший збір коштів на техніку для ЗСУ в Польщі. Наприкінці червня жителі країни почали відправляти гроші на Bayraktar. Для придбання безпілотника планується накопичити 22,5 мільйона злотих. На поточний момент поляки пожертвували трохи більше половини від цієї суми.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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