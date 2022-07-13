Василь Зварич прибув до Варшави для виконання обов’язків в середині червня.

Новий посол України в Польщі Василь Зварич вручив польському президенту Анджею Дуді вірчі грамоти.

Про це повідомило посольство України в Польщі у Twitter, опублікувавши фото церемонії.

Василь Зварич прибув до Варшави для виконання обов’язків в середині червня. Він був призначений послом 8 лютого 2022 року.

До цього Василь Зварич обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ, а також був радником-посланником посольства України в Польщі.

На цій посаді Зварич змінив Андрія Дещицю.

Як повідомляв УНІАН, Андрій Дещиця був призначений послом України в Польщі 13 жовтня 2014 року.

Указом президента України від 22 грудня 2016 року раднику-посланнику посольства України в Польщі Василю Зваричу було присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу.

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