Його збили бійці зенітного ракетного підрозділу.

У Повітряних силах Збройних сил України показали момент знищення ворожого безпілотного літального апарату.

Відповідне відео опубліковано у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Українські воїни збили російський безпілотник на південно-східному напрямку.

"Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" сьогодні на південно-східному напрямку, знищили черговий БПЛА. Слава Українським воїнам! Разом Переможемо!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 21 серпня українські захисники збили вже 806 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також знищено 234 російських літаки та 197 гелікоптерів.

Військовий експерт Олег Жданов розповідав, що з кінця квітня російська авіація не з'являється у небі України, оскільки командування ворожої армії боїться випускати літаки в зону ураження українських засобів протиповітряної оборони.

Раніше генеральний директор компанії Baykar Makina Халюк Байрактар відзначив, що українські війсьвослужбовці демонструють дуже хороші навички у використанні безпілотників Bayraktar TB2 .

"Я стежу за їхньою роботою з новин і бачу їхню ефективність", - сказав він.

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