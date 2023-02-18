У відомстві спрогнозували, що масштабні обстріли можуть відбутися вже наступного тижня.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російський президент Володимир обожнює пам'ятні дати, а тому окупанти збільшили кількість обстрілів українських територій напередодні 23 лютого.

В ефірі "Українського радіо" він нагадав, що 23 лютого у Росії святкують День Радянської Армії. Через це інтервенти намагаються здобути хоча б якийсь успіх у війні з Україною до цієї дати.

"Вони постійно спішать щось довести Путіну, чи він сам хоче довести. Так, ми вже звикли, що до певних дат йде це. Тут вже бачите - терміни починають тиснути. Вони хочуть до 23-го лютого - це у них день захисника вітчизни, а наступний день - це річниця вторгнення в Україну, яку вони хочуть захопити. От можливо і скорочують терміни обстрілів, щоб найбільше дошкулити Україні", - пояснив Ігнат.

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На його думку, якщо РФ і почне масштабні обстріли, то це буде до 23-го та 24-го лютого. Водночас він запевнив, що українське ППО працює на повну віддачу, коли б не відбулась нова атака.

"Можна прогнозувати, що 23-24 число, це крайні дати, коли можливі масштабні обстріли від росіян", - підсумував Ігнат.

Ракетні обстріли України

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія планує масовану атаку 24 лютого - у річницю вторгнення в Україну.

В ОК "Південь" також вважають, що наступна масована ракетна атака РФ може відбутися на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, російські війська намагаються накопичити достатній обсяг ракет, щоб здійснити масований трихвильовий каскад. Таким чином вони хочуть показати у річницю вторгнення в Україну, що в них ще є "порох у порохівниці".

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