Російська сторона стала менше покладатися на атаки найманців "Вагнера" в стилі живої хвилі в ключових секторах.

Масштаб вербування зеків у "вагнерівці", схоже, ймовірно скоротилися у порівнянні з літом-осінню 2022 року.

Як пише британська розвідка, посилаючись на дані Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП) станом на 31 січня 2023 року, чисельність ув'язнених в РФ становить 433 тисяч осіб, що враховує скорочення на 6 тисяч ув'язнених з листопада 2022 року.

Навпаки, дані ФСВП показали скорочення на 23 тисячі осіб з вересня по листопад 2022 року. "Вербування "вагнерівців", ймовірно, було основним фактором, що сприяв цьому скороченню", - відзначають аналітики.

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Крім того, непідтверджені дані від українських комбатантів за останні десять днів свідчать про те, що російська сторона стала менше покладатися на атаки найманців "Вагнера" в стилі живої хвилі в ключових секторах.

"Значна напруженість між ПВК "Вагнер" і Міноборони РФ проявляється публічно. Конкуренція між фракціями в російській еліті, ймовірно, частково відповідальна за скорочення вербування засуджених", - йдеться у зведенні розвідки.

"Вагнерівці" в Україні - Пригожин вербує зеків

У пошуках гарматного м'яса для майбутніх штурмів на Донбасі Пригожин почав вербувати в'язнів на війну в Україну взамін на гарантії їхнього звільнення з в'язниць, якщо ті виживуть у боях.

Відомі вже десятки випадків загибелі на фронті затятих злочинців і серійних вбивць.

Вже на листопад значною частиною в лавах "вагнерівців" були не найманці з бойовим досвідом, а саме зеки.

Пригожин покладається на сили ув'язнених під час безглуздих штурмів українських позицій, відправляючи їх з голими руками без підтримки артилерії. Такі дії "кухаря Путіна" вилилися в жахливі кадри усіяного трупами росіян поля десь на Бахмутському напрямку.

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