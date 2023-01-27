Пєсков запевняє, що всі процедури були законними, хоча сама група Вагнера є незаконною структурою.

Кремль визнав, що президент Росії Володимир Путін помилував засуджених, завербованих "Групою Вагнера" для участі у війні проти України. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков в коментарі для ЗМІ, пише Financial Times.

За словами Пєскова, ув'язнені були помилувані "в суворій відповідності з російським законодавством". Він зазначив, що повноваження на помилування ув'язнених є виключно у президента. Відсутність же відповідних документів у відкритому доступі Пєсков пояснив тим, що "є укази відкриті, а є укази з позначкою "засекречено".

При цьому спікер російського президента похвалив за героїзм на полі бою одного з вагнерівців, який був засуджений за збройний грабіж, а тепер отримав медаль від Путіна.

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Також Пєсков відкинув звинувачення з боку Мінфіну США на адресу "групи Вагнера", яку Вашингтон напередодні визнав "транснаціональною злочинною організацією". За словами Пєскова, США "демонізують" цю організацію і назвав звинувачення "необґрунтованими".

Санкції проти групи Вагнера

Напередодні американський уряд офіційно визнав пригожинську "групу Вагнера" міжнародною злочинною організацією і запровадив санкції проти неї і пов'язаних з нею осіб і компаній.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, рішення американської влади значно ускладнить для "групи Вагнера" її діяльність за межами Росії та підконтрольних їй окупованих територій України.

Сам Євген Пригожин заявив, що не розуміє, чому створене ним угруповання вважають злочинною організацією і зажадав від США пояснень.

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