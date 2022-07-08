Зокрема, дипломат стверджує, що виведення російських військ з півдня "призвело б до провокацій".

Росія не залишатиме південь України у разі повної окупації Донбасу. Своєю чергою, Київ повинен вирішити для себе – сісти за стіл перемовин з Москвою або "продовжувати сповзати з цього пагорба" до загибелі.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив посол РФ у Великобританії Андрій Келін.

Російський дипломат вкотре озвучив давній наратив Кремля про те, що вони не захоплюють, а, навпаки, звільняють Україну і нібито запобігають насильству в регіоні.

Ми збираємося "звільнити" весь Донбас. Складно спрогнозувати виведення наших військ з півдня України, тому що ми навчені досвідом, що після відведення починаються провокації, людей розстрілюють та інше – наводить слова дипломата агенства.

Говорячи про збільшення постачання озброєння Україні, Келін не виключив ескалацію повномасштабного конфлікту.

Чи можлива ескалація? Звичайно. Якщо потік зброї буде організований таким чином, що це поставить під загрозу наше стратегічне положення, нашу оборону, нам доведеться прийняти проти цього серйозні заходи – продовжив посол.

Інтерв'ю дипломата про те, що Росія не має наміру залишати окуповані після 24 лютого українські території з'явилося на тлі недавніх "залякувань" Путіна про те, що російська армія "навсправжки поки нічого не починала", а "Захід планує воювати до останнього українця".

В ОП спростували заяву російського диктатора про якийсь план "колективного заходу" і підкреслили, що мантра Путіна про "війну до останнього українця" – ще один доказ продуманого російського геноциду.

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