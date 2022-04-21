Українська сторона чітко розуміє тактику РФ, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не впевнений, що на Донбасі вже почалася повномасштабна битва.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю французькому каналу новин BFM TV.

"Я не впевнений, що зараз йде повномасштабна битва на Донбасі, тому що так як вони діють і діяли, ми бачили і бачимо саме на Донбасі. Вони ідуть і міста не залишають. Маленькі міста вони не окуповують, вони їх переїжджають, просто повністю переїжджають. Там нічого немає", - заявив Зеленський.

Глава держави навів приклад міста Волноваха, знищеного російськими окупантами.

"Вони знищили всі будівлі. Ви повинні зрозуміти, як це відбувається на Донбасі. Просто всі. На сьогодні жодної людини там немає. Може десь під уламками хтось ще може бути, але за нашими даними немає людей. Хто не побіг, хто не зміг евакуюватись - їх немає. От було місто Волноваха, і його немає. Саме таким чином вони діють", - зазначив президент.

Як сказав Зеленський, йому доповіли про велику битву за місто Рубіжне і ще декілька населених пунктів. "Там просто все знищують, абсолютно все знищують. Щодо бомб, використовуються різні бомби. Ми перевіряємо використання хімічної зброї з боку Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Він сказав, що треба відібрати зразки, і коли будуть докази, Україна представить, яку хімічну зброю використовувала Росія.

Президент додав, що Росія вже використовувала вакуумні бомби в різних містах.

Глава держави зазначив, що йому складно сказати, що 48 годин тому почався великий наступ Росії на Донбасі.

"48 годин тому я можу констатувати, що вони були готові до повномасштабної битви. Якщо це те, що почалось і це є повномасштабним, то це загрозливо для нас, але ми це витримаємо. Скажу вам це відверто. Але ми розуміємо, що ще не все вони підключили через багато різних причин, через свою тактику. Ми її чітко розуміємо. Якщо у нас буде зброя, ми не будемо цього боятися", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, завдавав удари по населених пунктах, які знаходяться на частині сходу нашої держави.

18 квітня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов поділився, що окупанти намагалися прорвати оборону нашої держави майже по всій лінії фронту Донецької, Луганської та Харківської областей.

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