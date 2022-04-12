Є загальновійськова концепція, але рішення Путіна зараз виходять за межі військової логіки.

Ворог накопичує техніку на кордоні з Сумською областю, але чіткого стратегічного плану наступу на Україну у росіян немає.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

"Буде завдано удар звідти чи не буде – однозначно стверджувати не можна. Якщо до 24 лютого у Росії були чіткі стратегічні плани на коротку, але чітку перспективу – то зараз у них цього немає. Вони теж зараз ситуативно планують. У них на декілька днів вперед ідуть плани", - сказала Маляр.

Заступниця глави Міноборони звернула увагу, що наразі поведінка Путіна і військового командування Росії непередбачувані і надміру емоційні.

"Є якась загальновійськова концепція, але частина дій російських військ і рішень Путіна зараз виходять за межі військової логіки. Вони ірраціональні, тому однозначно передбачати щось не можна", - висловилась Маляр.

Вона додала, що є ризик як застосування Росією хімічної зброї, так і ризик пробиття українського кордону і просування углиб території.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 19 600 окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

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