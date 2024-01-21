Клімов помер, коли літак ще перебував у повітрі.

14 січня над Азовським морем було підбито російський літак Іл-22. Під час атаки ліквідовано командира борту, майора Віктора Клімова.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"). У Росії також підтвердили цю інформацію, заявивши, що Клімов "героїчно загинув під час виконання військового обовʼязку".

У мережі пишуть, що командир Іл-22 отримав осколкові поранення. Він помер, поки літак перебував у повітрі, тому саджати літак довелося другому пілотові. Зазначається, що він також отримав поранення.

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Відомо, що ліквідований пілот Віктор Клімов був старшим льотчиком-випробувачем військової частини 27237. Його батько – Іван Клімов був штурманом в ескадрильї в Тихорецьку.

"Ховаємо наших дітей...його батько Ваня Клімов – з нашого випуску", – написав російський льотчик-випробувач Олександр Гарнаєв.

Удар по літаку Іл-22

14 січня над Азовським морем було уражено одразу два російські літаки – Іл-22 та літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Останній було знищено, тоді як Іл-22 вдалося посадити в Анапі, повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Ветеран російсько-української війни та майор запасу НГУ Олексій Гетьман каже, що ушкодження на літаку свідчать про те, що його могли атакувати зенітною ракетою. Він зауважив, що такі ракети нашпиговуються різноманітними вражаючими факторами і вибухають на підльоті до літака.

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