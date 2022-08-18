За словами окупанта, ЗСУ хочуть влаштувати "показову страту".

У російських військах налякані Днем Незалежності України. Один з окупантів у розмові з матір'ю визнав, що боїться великого контрнаступу ЗСУ 24 серпня.

Про це йдеться в публікації ГУР.

"До 24 серпня маємо на нас піти величезними силами. Ну, День Незалежності ж буде. Показову страту хочуть влаштувати", - ділиться окупант.

У відповідь росіянка почала заспокоювати сина, стверджуючи, що російське командування цього не допустить: "Значить, посилять. Зараз що-небудь придумають".

Але окупанта така відповідь не влаштувала, і він зауважив, що людей у лавах ЗС РФ не вистачає.

"Якось тут один хлопець сказав (Царство йому небесне), що ми всі тут залишимося. Він, схоже, мав рацію... За все це потрібно нашого комбрига судити. Ось його потрібно стратити, виродка кінченого! На третій термін нас хотів ще залишити. Мудак! Людей немає, нічого немає, бл*ть, сволоти. Щоб йому життя пеклом не здавалося!" - висловився окупант.

Він додав, що ЗСУ, ймовірно, "просто пройдуться, і навіть не помітиш, що ми тут стояли".

Як писав УНІАН, Росія почала стягувати ешелони з новими ракетами під український кордон. У Страткомі ЗСУ пов'язують це зі святкуванням Україною Дня Незалежності 24 серпня.

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