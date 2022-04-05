Зауважується, що особовий склад противника деморалізований, що призвело, зокрема, до збільшення кількості випадків дезертирства.

Російські окупанти мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмовам військовослужбовців збройних сил Російської Федерації брати участь у війні на території України", - мовиться у дописі.

Як писав УНІАН, російські окупанти здійснюють перегрупування військ та зосереджують зусилля на підготовці наступальної операції на сході України.

За даними Генштабу, триває переміщення виведених з Полісся та Сіверщини підрозділів до нових районів оперативного призначення. Завершено передислокацію військ Центрального військового округу з території України.

Крім того, відзначається рух колон озброєння та військової техніки по території Білорусі у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони.

Білий дім стверджує, що нова фаза війни в Україні може тривати кілька місяців й довше. Окупанти зосередяться на спробах захопити ширші межі Луганської й Донецької областей, щоб "замаскувати" попередні військові невдачі.

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