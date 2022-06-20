Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зараз не займається обміном.

В полоні у російських окупантів залишаються 75 українських військових-захисників острова Зміїний.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ході брифінгу Media Center Ukraine.

За офіційною інформацією, в полоні окупантів зараз перебуває 75 осіб.

"Ви знаєте, що кожного разу нам вдавалося по одній - по дві людини з острова Зміїний витягувати (під час обміну - УНІАН). Зараз це питання не до мене, а до координатора штабу пана Буданова (начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України - УНІАН)", - зазначила Верещук.

Тим часом рідні захисників острова повідомляють про 80 полонених. Верещук порадила їм звернутися до її Міністерства, щоб звірити цю інформацію.

Також вона зазначила, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зараз не займається обміном, але володіє таким реєстром.

Раніше Верещук повідомила, що Росія тримає в тюрмах 1,5 тисячі цивільних українців.

Захоплення українців на острові Зміїному

24 лютого окупанти вели обстріли з корабельних озброєнь і застосували бойову авіацію по прикордонникам і воїнам ЗСУ на острові.

До цього вони неодноразово намагалися залякати українських захисників з вимогами здатися, проте отримували відмову.

Того ж дня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що під час артилерійського удару по острову Зміїний загинули 13 українських прикордонників.

25 лютого українська сторона провела переговори про евакуацію тіл, і в той же день на острів було направлено судно "Сапфір". 27 лютого група кораблів ВМС РФ захопила його.

28 лютого в Генштабі заявили, що українські піхотинці і прикордонники, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний, живі.

Всіх 19 членів екіпажу рятувального судна "Сапфір" звільнили з російського полону 25 березня.

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