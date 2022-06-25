Цілі РФ – це контроль всієї території Донецької та Луганської областей.

Дедлайни війни Росії проти України залежать від спротиву України та західної допомоги.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Якщо говорити про дедлайн, то це буде залежати від нашого спротиву, від здатності Сил оборони України, від тієї допомоги, яку нам надають, щоби ми зупинили ворога, збили темп їхнього наступу і не дозволили реалізувати ті цілі, які вони перед собою ставлять", - заявив він.

Цілі РФ – це контроль всієї території Донецької та Луганської областей, після цього вже проведення відповідних заходів. Другий напрямок – це Херсонська область.

"Вони майже повністю захопили Херсонську область і тепер ламають голову, що робити і як далі діяти. Яка перша гранична дата? Це все ж буде 11 вересня, коли в Росії єдиний день голосування. Саме в цей день можуть бути порушені питання проведення "референдумів" чи інших заходів щодо приєднання окупованих територій до Росії, або створення квазідержавних утворень на кшталт "херсонська народна республіка", або об'єднання їх із Кримом", - заявив Скібіцький.

За його словами, усе це політтехнологи Російської Федерації зараз пропрацьовують, йде активне вивчення наших територій, соціальної ситуації і що з ними робити загалом – інтегрувати чи не інтегрувати.

"Це питання дилемне. Але перша дата – це 11 вересня. Наступна можлива дата, яка зараз активно обговорюється – це 30 грудня цього року, коли буде 100 років від створення Радянського союзу. Але весь подальший розвиток подій буде залежати від того, який успіх вони будуть мати, і наскільки ми не дамо реалізувати їхні плани", - підсумував він.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Путін не хоче переговорів, а має намір зробити "новий Грозний" у великих містах України.

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