Очевидці повідомляють про густий чорний дим в одній з частин міста.

В тимчасово окупованому Сватовому Луганської області лунають вибухи. За свідченнями місцевих жителів, детонують склади боєприпасів окупантів.

Про це очевидці повідомляють у соцмережах.

Вибухи почали лунати у місті ще вночі. Згодом над Сватовим з'явився стовп густого чорного диму, який супроводжувався канонадами.

Місцеві стверджують, що завдано удару по складах боєприпасів російських окупантів. Наразі в Генштабі цю інформацію не коментують. Тим часом жителі міста публікують фото та відео з місця події.

Раніше повітряні сили Збройних сил України сьогодні знищили до 10 бойових броньованих машин та два склади боєприпасів російських окупантів. Також зауважується, що ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях.

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