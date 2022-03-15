Двоє загиблих були братами-близнюками

У селі Мохнатин, що на Чернігівщині, троє місцевих підлітків стали невинними жертвами російської агресії.

Про це розповів керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина, передає "Суспільне".

Двоє загиблих були братами-близнюками. Третій загиблий – 19-річний юнак, якому відірвали ногу. Повідомлення про вчинення злочину надійшло 14 березня по обіду.

"Згідно зі свідченнями громадянина, який звернувся з цього приводу, проїжджала колона військової техніки РФ: 7 бензовозів, 3 КамАЗи з боєприпасами у супроводі БМП. Йшли місцеві мешканці, їх розстріляли з БМП", – розповів Василина.

Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Тим часом на Сіверському напрямку російські війська намагається наростити угруповання та організувати логістичне забезпечення для відновлення наступу на Чернігів. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Наразі тривають переговори української та російської сторін щодо війни РФ проти України. Комунікація важко, але йде, прокоментував Подоляк.

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