Російські кораблі продовжують загрожувати безпеці південних регіонів України / gdb.rferl.org

Біля причалів Графської бухти Севастополя помітили чотири кораблі Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє проект Крим. Реалія.

Першим ліворуч корабель кореспондент ідентифікувати не зміг. Другий і третій – це великі десантні кораблі проекту 775. 

У складі Чорноморського флоту чотири таких кораблі: "Цезар Куніков"(бортовий номер 158), "Новочеркаськ "(142), "Ямал" (156) і "Азов" (151).

БДК "Азов" і "Новочеркаськ" зараз в ремонті на 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту, розташованому в Кілен-бухті.

Крайнім справа пришвартовано малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М". На Чорноморському флоті чотири таких кораблі: "Вишній Волочок"(бортовий номер 609), "Орехово-Зуєво" (626), "Інгушетія" (630) і "Грайворон" (600).

На березі Графської бухти розташована паливна база Чорноморського флоту, тому бухту іноді називають Нафтова гавань, кораблі заправляються тут паливом, пояснюють журналісти. 

За повідомленням Одеської ОВА, у Чорному морі знаходяться щонайменше два носії крилатих ракет типу "Калібр" з сумарним залпом до 16 ракет. 

П'ять російських кораблів у Чорному морі продовжують погрожувати ракетними ударами по території України. Частина кораблів через шторм попрямували в укриття біля окупованого Росією Криму.

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