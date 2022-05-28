На березі Графської бухти розташована паливна база Чорноморського флоту.

Біля причалів Графської бухти Севастополя помітили чотири кораблі Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє проект Крим. Реалія.

Першим ліворуч корабель кореспондент ідентифікувати не зміг. Другий і третій – це великі десантні кораблі проекту 775.

У складі Чорноморського флоту чотири таких кораблі: "Цезар Куніков"(бортовий номер 158), "Новочеркаськ "(142), "Ямал" (156) і "Азов" (151).

БДК "Азов" і "Новочеркаськ" зараз в ремонті на 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту, розташованому в Кілен-бухті.

Крайнім справа пришвартовано малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М". На Чорноморському флоті чотири таких кораблі: "Вишній Волочок"(бортовий номер 609), "Орехово-Зуєво" (626), "Інгушетія" (630) і "Грайворон" (600).

На березі Графської бухти розташована паливна база Чорноморського флоту, тому бухту іноді називають Нафтова гавань, кораблі заправляються тут паливом, пояснюють журналісти.

За повідомленням Одеської ОВА, у Чорному морі знаходяться щонайменше два носії крилатих ракет типу "Калібр" з сумарним залпом до 16 ракет.

П'ять російських кораблів у Чорному морі продовжують погрожувати ракетними ударами по території України. Частина кораблів через шторм попрямували в укриття біля окупованого Росією Криму.

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