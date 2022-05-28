Біля причалів Графської бухти Севастополя помітили чотири кораблі Чорноморського флоту Росії.
Про це повідомляє проект Крим. Реалія.
Першим ліворуч корабель кореспондент ідентифікувати не зміг. Другий і третій – це великі десантні кораблі проекту 775.
У складі Чорноморського флоту чотири таких кораблі: "Цезар Куніков"(бортовий номер 158), "Новочеркаськ "(142), "Ямал" (156) і "Азов" (151).
БДК "Азов" і "Новочеркаськ" зараз в ремонті на 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту, розташованому в Кілен-бухті.
Крайнім справа пришвартовано малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М". На Чорноморському флоті чотири таких кораблі: "Вишній Волочок"(бортовий номер 609), "Орехово-Зуєво" (626), "Інгушетія" (630) і "Грайворон" (600).
На березі Графської бухти розташована паливна база Чорноморського флоту, тому бухту іноді називають Нафтова гавань, кораблі заправляються тут паливом, пояснюють журналісти.
За повідомленням Одеської ОВА, у Чорному морі знаходяться щонайменше два носії крилатих ракет типу "Калібр" з сумарним залпом до 16 ракет.
П'ять російських кораблів у Чорному морі продовжують погрожувати ракетними ударами по території України. Частина кораблів через шторм попрямували в укриття біля окупованого Росією Криму.