Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати.

У Сумах під час авіаудару загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко.

Про це у Facebook повідомив випускник факультету фізичної культури і спорту СумДПУ ім. А.С. Макаренка, тренер Євген Леоненко.

"Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житловим районам мирного населення, м. Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р.н. неодноразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо", – написав тренер.

При цьому він наголосив, що разом із чемпіоном загинула вся його родина.

"Наш вихованець... Наш спортсмен... Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кіріл", – уточнив Леоненко, зазначивши, що це велике горе для родини самбістів, родичів та для усіх.

Як повідомляв УНІАН, після 23:00 7 березня ворожі російські літаки бомбили житлові квартали в Сумах та Охтирці, а також знищили хати в селі Битиця.

"Просто майже в центрі міста Суми, на вулиці Роменській, було бомбовим потраплянням знищено кілька будинків. Повністю стерто з лиця землі. Це приватні будинки. Є загиблі. На жаль, є загиблі діти. І лік загиблих іде вже – більше ніж 10 осіб", – розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

На ранок стало відомо, що внаслідок авіабомбардування в Сумах загинула 21 людина, серед них – дві дитини.

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