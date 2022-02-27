У автомобілі були двоє дорослих та троє малолітніх дітей.

У Сумах ворог обстріляв цивільне авто із трьома дітьми, в результаті чого загинула жінка.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"З боку аеропорту в Сумах російські військові обстріляли цивільне авто. У ньому були двоє дорослих та троє малолітніх дітей, серед них – немовля. Жінка, яку поранили в голову, померла", – написав посадовець.

За його інформацією, у вказаному районі міста загинула ще одна жінка.

"Є ще одна загибла жінка перед колом на аеропорт, у напрямку Лебедина", - уточнив Живицький.

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