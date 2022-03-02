Є значні пошкодження будівель та троє постраждалих.

У Сумах ворог наніс потужний удар по колишньому артилерійському училищу, на території якого три дні йшли запеклі бої і де в останні роки розміщується Кадетський корпус.

Як передає кореспондент УНІАН, удар був нанесений із поки що не встановленої зброї, а один із вибухів був настільки потужним, що його чули по всьому місту.

Наразі на території військового містечка є значні пошкодження будівель. Одна з них частково обвалилася, в інших повилітали віконні та дверні блоки, але загоряння та пожежі не було. Біля одно з корпусів залишилася велика вирва від вибуху.

Вихованці Кадетського корпусу були евакуйовані з навчального закладу заздалегідь, тож кількість постраждалих у результаті удару – мінімальна.

За інформацією директора Сумської обласної клінічної лікарні Володимира Гороха, в результаті події є троє постраждалих: двоє поранених мають середні ушкодження, один – тяжкі.

Місцева влада закликає жителів по можливості не виходити з помешкань та укриттів, адже на вулицях Сум йдуть локальні бої.

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