Збільшення мобілізованих спостерігається у Мозирі, Гомелі та Могильові.

В Білорусі в містах Мозир, Гомель та Могильов побільшало мобілізованих військових РФ.

Як йдеться у зведенні Генерального штабу, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

У Генштабі зазначили, що "у містах Мозир, Гомель та Могильов зафіксовано збільшення російських мобілізованих військовослужбовців. У військоматах Гомельської області тривають заходи з перевірки облікових даних військовозобов’язаних".

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При цьому, в окремих регіонах Російської Федерації тривають заходи з мобілізації. Так, зокрема, військовозобов’язаним в Самарській області продовжують приносити повістки.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис.осіб. Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. Повідомлялося про великі черги на кордоні з Грузією. Також були миттєво розкуплені авіаквитки до Туреччини, Вірменії.

Пізніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що мобілізованим особам в Російській Федерації не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень.

Пізніше почала надходити інформація, що в російські ПВК вербують ув'язнених у всіх регіонах РФ.

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