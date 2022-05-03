З 24 лютого Вугледарі загинули 28 людей, однак тіла людей можуть залишатись і під завалами.

Внаслідок ранкового обстрілу росіян вбито трьох цивільних у Вугледарі Донецької області.

Про це повідомляє Суспільне.

Снаряд окупантів влучив у людей, які прийшли по питну воду. В результаті атаки ворога тіла двох жінок розірвано, загинув також 42-річний чоловік.

Останнього опізнала його дружина. Загиблих поховають на дитячому майданчику біля місцевого кладовища, їх ідентифікують після завершення бойових дій.

Зазначається, що на самому кладовищі вже закінчилися місця.

За словами заступника голови місцевої ВЦА Максима Вербицького, з 24 лютого Вугледарі загинули 28 людей, однак тіла людей можуть залишатись і під завалами.

Війна в Україні: оновлені дані

2 травня українські воїни відбили 12 ворожих атак на Донбасі. У Генштабі зазначають, що ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли міста Харкова та прилеглих населених пунктів. На Ізюмському напрямку противник здійснював активний вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман і Слов’янськ.

Військові ЗСУ контратакували російські війська поблизу Харкова, відкинувши їх на 40 км від міста. Росіяни планували захопити Харків та утримувати його, щоб просунутися далі на Донбасі.

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