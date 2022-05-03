Війська РФ планували захопити Харків та утримувати його, щоб просунутися далі на Донбасі.

Військові ЗСУ контратакували російські війська поблизу Харкова, відкинувши їх на 40 км від міста.

Про це повідомляє репортер Foreign Policy Джек Дейтч, посилаючись на джерела у Пентагоні.

"Український контрнаступ проти Росії під Харковом відтіснив війська вторгнення майже на 25 миль (40 км) від другого за величиною міста України", — заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Він також додав, що війська РФ планували захопити Харків та утримувати його, щоб просунутися далі на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово зайнятих територіях російські окупанти штучно створюють і загострюють гуманітарну та економічну кризи. В населених пунктах спостерігається нестача ліків, асортимент продуктових магазинів обмежений, не функціонують банківські установи.

У Харківській області після російських окупантів у населених пунктах залишаються руїни та зруйновані інженерні комунікації. На звільнених від російських окупантів територіях області зруйновано 90% приватних будинків, школи, дитячі садки, відсутні світло та газ.

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