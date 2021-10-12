ЄС також вчергове засудили видачу російських паспортів громадянам України з тимчасово окупованих територій.

В Європейському Союзі засудили проведення виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях Криму та Донбасу.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками 23-го саміту Україна-Європейський Союз, яку ухвалили президент України Володимир Зеленський, президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми підтверджуємо своє рішуче засудження очевидного порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок актів агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року. Ми не визнаємо та продовжуємо засуджувати незаконну анексію Росією українських Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, посилення мілітаризації півострова, серйозне погіршення там ситуації з правами людини, а також обмеження свободи в’їзду громадян України на Кримський півострів та виїзду з нього", - зазначається у документі.

У Євросоюзі також засудили проведення виборів до Держдуми РФ на окупованому Кримському півострові, які відбувалися "всупереч духу та цілям Мінських домовленостей".

Читайте такожБойовики важко поранили українського бійця на Донбасі: той – у лікарніНагадується, що до участі у цих виборах також незаконно були залучені жителі непідконтрольних уряду України територій Донецької та Луганської областей.

ЄС також привітав створення міжнародної "Кримської платформи".

"Ми поновлюємо наше засудження постійних кроків Росії щодо спонукання громадян України на територіях, які наразі не контролюються урядом України, подавати клопотання на отримання російського громадянства за спрощеною процедурою, а також видачі російських паспортів громадянам України, що суперечить Мінським домовленостям", - підкреслюється у тексті заяви.

Голосування на виборах до Держдуми РФ

17, 18 і 19 вересня в Росії відбулись чергові вибори до Держдуми. Окупаційна влада організувала голосування в окупованому Криму, також до голосування було залучено українське населення окупованих районів Донецької та Луганської областей.

17 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проти всіх організаторів виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях буде запроваджено санкції. Зокрема, це стосується членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів та спостерігачів.

МЗС України рішуче засудило незаконне проведення Росією виборів до Держдуми в Криму і залучення до голосування українців з Донбасу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження.

Автор: Антоніна Доломанжи