"Єдина Росія" лідирує у виборчих перегонах, а друге місце займає Комуністична партія, стверджують у ЦВК.

У РФ провладна партія "Єдина Росія" (фактично її лідером є президент Володимир Путін) за результатами обробки 80,1% підсумкових протоколів набирає 49,42% голосів виборців за партійним списком в Державну думу.

Як повідомляє російське агентство ТАСС, про це свідчать дані Інформаційного центру Центрвиборчкому Росії в понеділок, 20 вересня.

Згідно з результатами голосування, далі йдуть КПРФ – 19,82%, ЛДПР – 7,55%, "Справедлива Росія – Патріоти – За правду" – 7,37% і "Нові люди" – 5,37%. Таким чином, поки ці п'ять партій долають п'ятивідсотковий бар'єр для проходу в Держдуму.

Читайте такожВибори до Держдуми РФ: опубліковані перші підсумкиПри цьому "Партія зростання" набирає 2,53% голосів, "Громадянська платформа" – 1,33%, партія "Яблуко" – 1,1%.

Решта партій набирають менш як 1%.

Вибори до Держдуми восьмого скликання проходили протягом трьох днів – 17, 18 і 19 вересня. Одночасно з виборами в нижню палату в єдиний день голосування проходили прямі вибори глав дев'яти суб'єктів РФ та 39 регіональних парламентів.

Влада РФ вирішила провести "вибори" в захопленому Криму та доєднати до голосування людей, які живуть на підконтрольній бойовикам частині Донбасу.

У Міністерстві закордонних справ України засудили такі дії російської влади. У Раді національної безпеки і оборони України повідомили, що важливим учасникам "виборів" на окупованій території загрожують санкції.

На території, підконтрольній Києву, також були організовані вибори для громадян РФ.

Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк