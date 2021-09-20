Раді безпеки та оборони надано матеріали для запровадження санкцій проти організаторів і учасників зазначених виборів.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних виборів у Держдуму РФ, які днями відбулися на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

"Документуються всі причетні до цього псевдоголосування: як з-поміж офіційних представників РФ, так і серед громадян України, які, порушуючи вітчизняне законодавство, допомагали державі-агресору. Провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Україну летить президент Німеччини: подробиці візитуТакож СБУ надала Раді безпеки та оборони матеріали для запровадження санкцій проти організаторів і учасників зазначених виборів. Зокрема, мова йде про 33 кандидатів у депутати Держдуми РФ і 54 членів територіальних виборчих комісій.

Як повідомляв УНІАН, 17, 18 і 19 вересня в Росії відбулись чергові вибори до Держдуми РФ.

Окупаційна влада організувала голосування в Криму, також до голосування було залучено українське населення окупованих районів Донецької і Луганської областей. Мешканців з ОРДЛО везли до Росії на автобусах, за це їм давали сміховинні "пайки".

17 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проти усіх організаторів виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України будуть запроваджені санкції. Зокрема, це стосується членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів та спостерігачів.

МЗС рішуче засудило незаконне проведення Росією виборів до Держдуми в Криму і залучення до голосування українців з Донбасу. У ЄС вибори в окупованому Криму не визнали.

Як повідомляли деякі ЗМІ, до Криму з метою нібито "спостереження" за виборами до Держдуми приїздили колишні і чинні депутати Національних зборів Франції, політики з Сербії, Словаччини, Венесуели та деяких інших країн.

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Автор: Леся Лещенко