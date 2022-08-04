Щоб говорити з Росією, потрібно мати правильну переговорну позицію.

Переговорна позиція України у розмові з Росією має включати 4 складові – усі вони стосуються зброї.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Щоб говорити з Росією, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові: 1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику. 2. ППО/ПРО, щоб захистити міста. 3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці. 4. Бронетехніка для контрнаступів", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна зараз фактично не веде мирні переговори з Росією. За словами радника голови ОП, члена переговорної делегації Михайла Подоляка, ніяких підстав для відновлення переговорів з Російською Федерацією наразі немає.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що будь-які заяви Росії щодо мирних переговорів – це "димова завіса" окупантів, які насправді націлені лише на війну.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що усі заяви Кремля щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, бо водночас Росія стягує резерви на південь України.

Вас також можуть зацікавити новини: