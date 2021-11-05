Створення такої бригади має допомогти якісніше викривати об’єкти противника

У Збройних силах України до 2025 року планується сформувати окрему розвідувальну артилерійську бригаду

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

Читайте також"Російську армію треба дисциплінувати": Кулеба про відповідь на порушення РФ Мінських домовленостей"У Збройних сил України до 2025 року передбачається сформувати окрему розвідувальну артилерійську бригаду. Це дозволить посилювати угруповання військ підрозділами та засобами артилерійської розвідки, а отже – якісніше викривати об’єкти противника і використовувати всі можливості далекобійних засобів ураження. У планах також – створення окремої бригади ПТРК, яка розширить можливості підрозділів там, де є найбільші загрози танкових атак", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що окрім цього буде розпочато оснащення підрозділів артилерії 155-міліметровими артилерійськими системами, комплексами автоматизованого управління, модернізованими зразками реактивних систем залпового вогню, зокрема з високоточними снарядами зі збільшеною дальністю ураження, самохідними ПТРК та засобами артилерійської розвідки.

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Автор: Віталій Саєнко