Окупанти продовжують будувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Російські загарбники поки не демонструють ознак формування наступальних угруповань з боку невизнаного Придністров’я.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь". Зазначається, що противник продовжує будувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони та проводить заходи з перегрупування військ, поповнення втрат та організації всебічного забезпечення.

Крім того, він не припиняє застосовувати реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети для вогневих ударів по позиціях ЗСУ на правому березі Дніпра та прилеглих територіальних громадах.

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"Протягом ночі із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град" ворог завдавав ударів по позиціях наших підрозділів та прилеглих територіальних громадах у Херсонському та Бериславському районах… Наші ракетники та артилеристи здійснювали вогневий вплив та завдавали вогневих ударів по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння, розгорнутих на лівому березі Дніпра", - розповіли в ОК "Південь".

Повідомляється, що втрати противника за минулу ніч дорозвідуються.

Між тим у штормовому Чорному морі на чергуванні залишаються 7 кораблів та катерів ворожого флоту, у тому числі підводний човен, споряджений чотирма крилатими ракетами типу "Калібр". Усі вони маневрують вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму поблизу Новоросійська.

Що відбувається у Молдові

Як повідомляв УНІАН, влітку Молдова не дозволила в'їзд офіцерам так званого оперативного угруповання військ РФ, що базується в Придністров'ї.

Крім того, президент Молдови Майя Санду заявила, що позбавлятиме громадянства тих, хто воюватиме проти України на боці Росії.

Голова української розвідки Кирило Буданов казав, що Україна готова допомогти Молдові позбутися окупаційних військ РФ у Придністровському регіоні.

Нещодавно екс-міністр оборони Молдови Анатоль Шалару заявив, що Україна - це єдина країна, яка в разі потреби буде воювати за них проти Росії.

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