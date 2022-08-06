Цей пристрій є модифікованою версією основного розвідувального БПЛА окупантів "Орлан-10" .

Полювання на російські безпілотники триває. Бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи записали на свій рахунок доволі рідкісний екземпляр – "Орлан-30".

Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ.

Цей пристрій є модифікованою версією основного розвідувального БПЛА російських загарбників "Орлан-10" та насамперед відрізняється більшою операційною висотою, що дає можливість нести більше корисного навантаження – до 8 кг.

Також цей БПЛА можна використовувати, як лазерний цілевказівний далекомір. Тобто він може підсвічувати ціль променем аби забезпечити точну цілевказівку для керованого боєприпасу. Максимальна швидкість польоту "Орлан-30" сягає близько 170 км/год.

Нагадаємо, напередодні в Україну доставили перший комплекс безпілотників, закуплених у межах програми "Армія дронів". 30 "пташок" вже відправились на передову для підсилення ЗСУ.

Раніше УНІАН публікував фоторепортаж, як в Україні навчають бійців "Армії дронів". Згодом ці хлопці мають бути "очима" військових на полі бою, точно наводячи вогонь ЗСУ на ворожі цілі.

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