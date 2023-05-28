Українські військові минулої доби знищили десятки ворогів.

Інтенсивність російських атак на Бахмутському напрямку знизилася, зокрема, через ротацію найманців ПВК "Вагнера".

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі "24 каналу". Він назвав дії ПВК звичайною втечею з поля боя після поразки. За його словами, за минулу добу у цьому район було лише одне бойове зіткнення.

"На Бахмутському напрямку окупанти здійснили 250 обстрілів з різного озброєння. Наші війська також завдавали ударів у відповідь", - зазначив Череватий.

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Збройні сили України за минулу добу знищили:

80 осіб особового складу окупантів;

3 САУ;

станцію РЕБ;

та склад з боєприпасами;

Крім того, вони поранили 99 військових РФ та ще одного - взяли у полон. Водночас на Куп’янському напрямку противник здійснив 342 артилерійські обстріли, відбулося 2 бойових зіткнення та 3 ворожі авіаційні нальоти. 20 окупантів знищено та 52 - поранено. ЗСУ також знищили гармату Д-20.

Бої за Бахмут - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в районі Бахмута спостерігалося зниження наступальної активності окупантів. В останні дні там майже не було активних боїв. Натомість ворог обстрілює околиці міста та підступи до нього.

27 травня розвідка Британії повідомила, що очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин почав виводити своїх бойовиків із Бахмута. В РНБО наголосили, що "вагнерівці" йдуть з Бахмута, але не з фронту.

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