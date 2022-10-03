За словами військового, окупанти залучили всі свої сили для утримання території в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

Росіяни намагаються накопичувати серйозні сили в районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Втрати цих населених пунктів може стати черговою великою політичною поразкою.

Як наголосив військовий ЗСУ, народний депутат та секретар Комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко у коментарі 24 каналу, окупанти залучили усю свою військову машину, а також – вдаються до традиційної брехні. За його словами, пропагандисти розповідають, що "українці кидають своїх бійців на м'ясо", але це – повний абсурд.

"У нас в наступі менше втрат, ніж у них в обороні. Це говорить про майстерність наших солдатів та генералів, як ми наступаємо, як ми бережемо своїх людей, як ми правильно та вміло звільняємо свої території", – підсумував він. Відео дня

Нагадаємо, у вересні 2022 року президент Зеленський повідомив, що щодня на війні проти Росії гине близько 50 воїнів ЗСУ. А от з початку повномасштабного вторгнення РФ українських військових загинуло вп'ятеро менше, ніж росіян.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 3 жовтня 2022 року українські війська ліквідували майже 60,5 тисяч російських окупантів.

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