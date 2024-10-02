Ворог вдарив боєприпасом меншої ваги і потужності.

Інформація про нібито застосування російськими окупаційними військами авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську не відповідає дійсності. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків", полковник Віталій Саранцев.

Він пояснив, що для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160.

"Однак переміщення таких літаків не було зафіксовано. Був використаний боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення "ефектної" картинки", — зазначив Саранцев.

Військовий додав, що подібні повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію військовослужбовців Сил оборони України, залякування місцевого населення та дестабілізацію регіону.

Саранцев закликав використовувати перевірені джерела інформації та не поширювати фейкові повідомлення російських пропагандистів, підігруючи ворогу.

Бомбовий удар по Вовчанську

Як повідомляв УНІАН, сьогодні низка ЗМІ поширили інформацію, що РФ вдарила по Вовчанську "‎найпотужнішою неядерною бомбою в світі" - термобаричним боєприпасом ОДАБ-9000. Також в мережу виклали відео вибуху, викликаного ніби-то цією бомбою.

Водночас експерти висловили сумніви, що був застосований боєприпас саме ОДАБ-9000, бо це наразі "‎міфічний"‎ боєприпас, який у кращому випадку існує як експериментальна розробка. Його випробували лише один раз і це було у далекому 2007 році.

Крім того, зверталась увага, що ця бомба має величезні розміри і вагу, тому скинути її можна виключно безпосередньо над ціллю. В ролі носіїв можуть виступають виступати тільки "великі" бомбардувальники Ту-160, Ту-95 та Ту-22М3. Але Україна має багато ЗРК, що не пропустили б такий літак ворога.

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