ЗМІ заявили, що РФ вдарила по Україні '‎найпотужнішою неядерною бомбою в світі'‎: чи дійсно це так

Самі росіяни називають ОДАБ-9000 "‎Татом всіх бомб"‎, однак реальні можливості боєприпасу залишаються невідомими.

За повідомленнями російської сторони, Москва вдарила по Вовчанську термобаричним боєприпасом ОДАБ-9000, однак поки що підтвердити це не представляється можливим. Відео вибуху виклали в Мережу, а про саму бомбу пише Defense Express.

Сам факт використання ОДАБ-9000 викликає у експертів великі сумніви, адже мова йде про "‎міфічний"‎ боєприпас, який у кращому випадку існує як експериментальна розробка.

Справа в тому, що його випробували лише один раз і це було у далекому 2007 році.

Ще одна проблема для росіян – величезні розміри і вага конструкції. Через це бомбу можливо скинути лише безпосередньо над ціллю, а в ролі носіїв можуть виступають виступати тільки "великі" бомбардувальники Ту-160, Ту-95 та Ту-22М3.

Україна має багато ЗРК, тому застосування такої зброї практично зі 100% гарантією призведе до втрати літака-носія, а з ними у росіян і так великі труднощі.

Як би там не було, на представленому відео дуже важко розпізнати тип бомби. На думку експертів, в реальності мова може йти про плануючий боєприпас, можливо, надпотужну бомбу ФАБ-3000. Її раніше вже застосовувала російська сторона.

ОДАБ-9000 – довідка

Раніше російська пропаганда назвала ОДАБ-9000 "‎Татом всіх бомб"‎, що є відсилкою на прізвисько реально існуючої американської бомби GBU-43/B, або Mother Of All Bombs (МОАВ).

Росіяни вважають ОДАБ-9000 "найпотужнішим неядерним боєприпасом у світі". Повідомлялось, що вибух бомби можна порівняти за руйнівною силою із вибухом тактичного ядерного боєприпасу.

У порівнянні з МОАВ російська бомба нібито у 4 рази потужніша. За непідтвердженими даними маса її вибухової речовини становить більше 7000 кг.

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