За добу військові РФ завдали нанесли 92 удари по 23 населених пунктах області.

Атаки російських окупантів забрали життя 66-річної жінки у Запоріжжі та 70-річної жінки у Преображенці, поранення отримали 21 людина віком від 18 до 85 років.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА. "Під час терористичного удару в обласному центрі серед поранених чотири дитини - 3, 6, 10 та 14 років. Крім того, травмовано 71-річний житель Преображенки та 85-річну жительку Малої Токмачки", - повідомили деталі в ОВА.

За добу військові РФ завдали нанесли 92 удари по 23 населених пунктах області. Надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих будівель, а також об'єктів соціальної інфраструктури.

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Удари по Запоріжжю

10 серпня російські загарбницькі війська вкотре здійснили обстріл Запоріжжя. У поліції повідомили, що окупанти завдали удару ракетою "Іскандер-К". Внаслідок атаки загорілися транспортні засоби, вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано обʼєкт цивільної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що внаслідок удару одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.

А 9 серпня внаслідок удару російських окупантів по Запоріжжю троє людей загинули, дев'ять були травмовані, серед них – 11-місячна дитина. Зокрема, жертвами атаки стали 43-річний чоловік та дівчата 19 та 21 років.

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