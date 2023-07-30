На продавщиць і відвідувача обсипалася стеля.

У мережі з'явилося відео з магазину в Запоріжжі, який отримав пошкодження під час ракетної атаки російських окупаційних військ.

На записі з камери відеоспостереження можна побачити, що в приміщенні в момент удару знаходилися як мінімум три людини - продавщиці і покупець. Вибуховою хвилею в магазині вибило скло, також на людей посипалися фрагменти стелі.

Невідомо, чи отримали серйозні пошкодження люди на відео.

Обстріл Запоріжжя 30 липня: що відомо

Вчора ввечері стало відомо, що в місті пролунав гучний вибух. Незабаром секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що російські загарбники аткували місто ракетами.

Відомо, що російська ракета влучила по відкритій місцевості, вбивши чоловіка і жінку. Ще одна жінка отримала поранення. На місці розгорнули "штаб" допомоги людям.

В результаті атаки вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхових будинках, також пошкодження отримали будівлю освітнього закладу і супермаркету.

Сьогодні ввечері Куртєв повідомляв, що в результаті атаки пошкоджено щонайменше 16 багатоповерхівок.

Вас також можуть зацікавити новини: