У мережі з'явилося відео з магазину в Запоріжжі, який отримав пошкодження під час ракетної атаки російських окупаційних військ.
На записі з камери відеоспостереження можна побачити, що в приміщенні в момент удару знаходилися як мінімум три людини - продавщиці і покупець. Вибуховою хвилею в магазині вибило скло, також на людей посипалися фрагменти стелі.
Невідомо, чи отримали серйозні пошкодження люди на відео.
Обстріл Запоріжжя 30 липня: що відомо
Вчора ввечері стало відомо, що в місті пролунав гучний вибух. Незабаром секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що російські загарбники аткували місто ракетами.
Відомо, що російська ракета влучила по відкритій місцевості, вбивши чоловіка і жінку. Ще одна жінка отримала поранення. На місці розгорнули "штаб" допомоги людям.
В результаті атаки вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхових будинках, також пошкодження отримали будівлю освітнього закладу і супермаркету.
Сьогодні ввечері Куртєв повідомляв, що в результаті атаки пошкоджено щонайменше 16 багатоповерхівок.