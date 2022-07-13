Російські окупанти обстріляли завод з виробництва керамограніту Zeus Ceramica у Слов'янську Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
"Слов’янський завод Zeus Ceramica – чергова ціль російських окупантів на Донеччині. Сьогодні ввечері приміщення заводу потрапило під обстріл. На щастя, обійшлося без жертв, але є чимало пошкодженого майна. Zeus Ceramica – провідний виробник у своїй галузі. Їхньою продукцією користуються найбільші торговельні країни, її купують у Євросоюзі, США та Канаді", - зазначив Кириленко.
За його словами, руйнація такого заводу – серйозний удар по економіці регіону.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Повітряних силах ЗСУ назвали кількість авіаударів по ворогу з 24 лютого.
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