Основними цілями авіаударів є логістичні центри та склади боєприпасів рашистів.

Від початку широкомасштабної війни по позиціях ворога нанесено 1700 авіаударів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат.

Ігнат спростував фейки російської пропаганди про збиття 4 українських літаків. За його словами, всі наші літаки виконують завдання щодня.

"Наша авіація щодня наносить ракетно-бомбові удари та групові авіаудари по позиціях окупантів. Найбільшими цілями є логістичні центри противника, їхні склади боєприпасів. Від початку війни по позиціях ворога нанесено вже 1700 авіаударів", - пояснив він.

Також він зазначив, що противник уже понад два місяці не залітає у повітряний простір територій нашої держави, підконтрольних Силам оборони. За його словами, РФ змінила тактику – вони діють зі своєї території або з території Білорусі шляхом завдання ракетних ударів.

"Наразі Росія використовує ракети передусім радянського виробництва. Це зумовлено тим, що запаси високотехнологічного озброєння, таких як тактичні комплекси типу "Калібр" та "Іскандер", зменшуються. Тому ми бачимо такі ракети як Х-22, Х-59, Х-31, які все частіше застосовуються ворогом на всіх напрямках", - пояснив він.

Як розповів Ігнат, найчастіше на території України збивають ракети, які летять зі швидкістю 900 км/год – це "Калібри" та ракети типу Х. Є також понад десяток випадків збиття російських ракет винищувачами. Набагато складніше збивати ракети тактичних комплексів типу "Іскандер" та "Точка-У", які летять понад 4 тис. км/год, подекуди навіть понад 8 тис. км/год.

"На сьогодні маємо 217 збитих ворожих літаків, 188 гелікоптерів, 665 безпілотних літальних апаратів", - відзначив він.

Він також підкреслив, що українські пілоти часто бувають закордоном та навчаються стандартам НАТО, але поки що мова про повноцінне навчання пілотів зараз не йде.

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