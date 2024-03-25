Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня зазначила, що росіяни б'ють із тимчасово окупованого Криму по різних регіонах України.

Російські окупанти могли вдарити по Києву 25 березня протикорабельними ракетами "Циркон". Унаслідок атаки пошкоджено будинок у Печерському районі.

Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що б'ють із тимчасово окупованого Криму по різних регіонах України.

"Ми попереджали, що після виборів у Росії у них буде певне загострення, зокрема з акцентом на різні регіони України, а також із застосуванням різних видів ракетного озброєння", - зазначила Гуменюк у коментарі 24 каналу.

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При цьому вона вказала, то по Києву могли вдарити гіперзвуковою протикорабельною крилатою ракетою "Циркон".

"Протикорабельних ракет у росіян досить багато, а використовувати їх окупантам нікуди. Якщо вони почнуть бити по цивільних судах, посилаючись на призначення цих ракет, світова спільнота відреагує дуже бурхливо. Станом на сьогоднішній день це не основне завдання ворога", - пояснила Гуменюк.

За її словами, Росія намагається весь свій ракетний потенціал застосувати різними способами, з урахуванням зміни тактики. Крім того, вона вказала, що протикорабельні ракети специфічні, і мають надзвичайно високу швидкість, тому противник, імовірно, розраховує, що українські системи ППО не зможуть їх збити.

Удар по Києву 25 березня - що відомо

25 березня в Києві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що росіяни завдали удару двома балістичними ракетами, але їх вдалося знищити українським захисникам.

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