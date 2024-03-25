Російські окупанти могли вдарити по Києву 25 березня протикорабельними ракетами "Циркон". Унаслідок атаки пошкоджено будинок у Печерському районі.
Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що б'ють із тимчасово окупованого Криму по різних регіонах України.
"Ми попереджали, що після виборів у Росії у них буде певне загострення, зокрема з акцентом на різні регіони України, а також із застосуванням різних видів ракетного озброєння", - зазначила Гуменюк у коментарі 24 каналу.
При цьому вона вказала, то по Києву могли вдарити гіперзвуковою протикорабельною крилатою ракетою "Циркон".
"Протикорабельних ракет у росіян досить багато, а використовувати їх окупантам нікуди. Якщо вони почнуть бити по цивільних судах, посилаючись на призначення цих ракет, світова спільнота відреагує дуже бурхливо. Станом на сьогоднішній день це не основне завдання ворога", - пояснила Гуменюк.
За її словами, Росія намагається весь свій ракетний потенціал застосувати різними способами, з урахуванням зміни тактики. Крім того, вона вказала, що протикорабельні ракети специфічні, і мають надзвичайно високу швидкість, тому противник, імовірно, розраховує, що українські системи ППО не зможуть їх збити.
Удар по Києву 25 березня - що відомо
25 березня в Києві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що росіяни завдали удару двома балістичними ракетами, але їх вдалося знищити українським захисникам.