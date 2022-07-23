Росіяни випустили по Кіровоградщині 13 ракет.

Сьогодні вранці росіяни обстріляли околиці Кропивницького.

Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

Він повідомив, що окупанти випустили 13 ракет: 8 ракет "Калібр" з моря та 5 ракет Х-22 з літака.

"Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці", - повідомив Райкович.

За його словами, є загиблі і поранені. На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

"Наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів", - повідомив чиновник та додав, що аварійні бригади "Обленерго" вже працюють на місці.

Нагадаємо, сьогодні вранці по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Прильоти зафіксовані у багатьох містах. Зокрема, ворог випустив по Миколаєву шість ракет С-300. Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих.

Також в ніч на 23 липня російські окупанти продовжили завдавати ударів по Харківщині. За даними екстреної медичної допомоги, є 1 постраждалий, стан - легкий. Попередньо - окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житловий будинок, офісні приміщення.

Також ворог завдав ударів по двох районах Дніпропетровщини.

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