У розвідці ні підтвердили, ні спростували інформацію про причетність до цієї атаки.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що відомо про причини та наслідки пожежі, яка сталася в ніч на 24 лютого на металургійному комбінаті в російському Липецьку.

"Є те, що повідомляють джерела. Ми не будемо це підтверджувати чи спростовувати. Але було російське виробництво, яке напряму задіяно у військово-промисловому комплексі, спрямовує сталь на виробництво гармат, броні та ракетного озброєння, яким вбивають українців. Тобто, це військове підприємство, яке задіяно у ворожому військово-промисловому циклі виробництва і забезпечення їхньої армії-агресора", – акцентував представник української розвідки в ефірі телемарафону.

За його словами, логічно, що "на цьому підприємстві відбуваються такі ексцеси, щось туди прилітає і щось падає".

Відео дня

"Кажуть, що це були безпілотники українського виробництва. Кажуть, що це була спільна операція ГУР МО та СБУ. Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати. Але сам факт ми можемо підтвердити, що так, це підприємство тепер на довгий час буде виведено з ладу", – підкреслив Юсов.

При цьому представник розвідки зауважив, що "гуркіт і бавовна" на території держави-агресора продовжаться.

"На всіх об’єктах, які задіяні в тому, щоби підтримувати геноцидну війну проти українців, далі також буде продовження", – констатував Андрій Юсов.

Удар по металургійному комбінату в Липецьку

У ніч на 24 лютого жителі російського Липецька чули звуки вибухів у місті та бачили дим в районі металургійного підприємства.

Як стало відомо УНІАН із власних джерел, дронами вдарили по найбільшому в Росії сталеливарному металургійному комбінату в Липецьку. Зазначалося, що цей удар безпілотниками організували одразу дві українські спецслужби – СБУ та ГУР.

Вас також можуть зацікавити новини: