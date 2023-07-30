Під час атаки зазнав множинних осколкових поранень 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі.

Російські окупанти вдарили по Костянтинівці касетними снарядами з РСЗВ "Смерч", внаслідок чого поранення отримали троє місцевих жителів, серед яких 13-річний хлопчик.

Як йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, за даними слідства, сьогодні близько 19:20 окупанти вкотре обстріляли місто Костянтинівку. "Цього разу армія РФ поцілила по приватному сектору, ймовірно, касетними снарядами з РСЗВ "Смерч"", - розповіли деталі в Офісі генпрокурора.

Там додали, що під час атаки зазнав множинних осколкових поранень 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі. Також поблизу цвинтаря уламками снаряду поранило чоловіка 44 років, а на власному подвір'ї дістала мінно-вибухових травм 68-річна місцева мешканка.

Відео дня

Пошкоджено приватні житлові будинки.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Ситуація в Костянтинівці

Окупанти постійно завдають ударів по Костянтинівці. Так, крайній обстріл стався 24 липня. Тоді росіян також накрили місто зі "Смерчів". Внаслідок удару загинув 10-річний хлопчик. Серед поранених було ще четверо дітей.

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