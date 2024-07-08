Супутник зафіксував сильні пожежі на об’єкті РФ.

Далекобійні дрони ЗСУ у ніч проти 7 липня атакували російський склад боєприпасів у Воронезькій області. На супутникових знімках, які опублікувало "Радіо Свобода", видно великі шматки випаленої землі і задимлення.

Зазначається, що після удару українських дронів на складі боєприпасів поруч із Погорілівкою і селом Сергіївка в Підгоренському районі Воронезької області розпочалася сильна пожежа. Місцева влада заявила про "успішну роботу ППО", внаслідок якої "усі дрони були збиті", але через падіння уламків "загорілася господарська споруда".

Також раніше місцевий губернатор заявляв, що в районі місця удару запровадили режим надзвичайної ситуації і 50 жителів прилеглих населених пунктів буде евакуйовано.

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ЗМІ повідомляли, що на складі окупанти зберігали ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії та ящики з патронами для вогнепальної зброї.

Водночас аналітики Defense Express зазначили, що цей склад займав площу у 9 тисяч квадратних метрів. За їхніми даними, з нього росіяни поповнювали запаси підрозділів своїх військ в Україні, і, крім того, використовував для терористичних обстрілів.

Удари ЗСУ по Росії - що цікаво прочитати

Як раніше писав УНІАН, 1 липня ЗСУ вразили Центр забезпечення Чорноморського флоту в Криму. По півострову запустили щонайменше шість ракет Storm Shadow, одна з них влучила у 758-й Центр матеріально-технічного забезпечення.

Крім того, 3 липня Новоросійськ атакували морські дрони. У місті оголосили повітряну тривогу, а місцеві жителі писали у мережі про гучні вибухи, від яких тремтять вікна та стіни.

УНІАН також повідомляв, що аналітики ISW заявили, що удари ЗСУ по території РФ можуть зірвати наступи окупаційної армії. Для цього потрібно атакувати військові цілі в оперативному і глибокому тилу РФ.

"Україна повинна мати можливість використовувати надану Заходом зброю, зокрема ракети ATACMS, для завдання ударів по російських військових цілях в оперативному тилу і глибокому тилу РФ, щоб суттєво підірвати ворожі операції в широкому масштабі", - підсумували експерти.

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