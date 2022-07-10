Серед жертв були "VIP-поранені та вбиті".

Понад сто російських окупантів було вбито, ще близько 200 поранені під час атаки ЗСУ по ворожому складу в Новій Каховці на Херсонщині.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Пам’ятаєте позавчорашній удар по складу-базі рашистів у Новій Каховці? З’явилася більш детальна інформація. Удар відбувся по пункту управління 49 армії, ППО, та складу з ракетами до ППО. За попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених, половина з яких тяжкі, частина з яких не виживе", - сповістив він.

За словами Братчука, серед росіян були "VIP-поранені та вбиті". На місце росіяни скеровували термінові евакуаційні групи.

Як писав УНІАН, 8 липня у Новій Каховці на Херсонщині вже втретє знищили склад боєприпасів російських військ. Впродовж останніх днів з'явлися також повідомлення про вибухи на складах окупантів у Херсоні і Чорнобаївці.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань зазначив, що підрив складів окупантів може бути елементом підготовки українських захисників до контрнаступу.

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