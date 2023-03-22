На переконання президента України, немає у світі суб’єкта, який не відчував би, що Росія програє цю війну.

Усі удари Росії отримають як військову, так політичну і юридичну відповідь. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, коментуючи свою робочу поїзду у Харківську область і на Донеччину.

Глава держави зазначив, що почав робочу поїздку з фронту, з району Бахмута.

"Це честь для мене – підтримати наших воїнів, які боронять державу у найжорсткіших фронтових умовах. Вручив державні нагороди, подякував нашим бійцям за хоробрість, за їхню стійкість, за Україну, яку ми бережемо завдяки саме таким героям, завдяки кожному й кожній, хто бореться проти російського зла", - сказав Зеленський.

Відео дня

За його словами, боляче дивитися на міста Донбасу, яким Росія принесла страшні страждання, руїни. "Майже постійна, щогодинна сирена повітряної тривоги в Краматорську, постійна загроза обстрілів, постійна загроза життю... Саме там, на Донбасі, на Харківщині, – всюди, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного – нашої перемоги. І ми її забезпечимо", - запевнив президент.

Він зазначив, що буде зробло все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух, щоб повернули нормальне життя всій українській землі.

"Ми обовʼязково відповімо окупанту на кожен удар по наших містах... Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічна атака на Київщину... Усі удари Росії отримають як військову, так і політичну, і юридичну відповідь. Росія програє цю війну. Немає у світі суб’єкта, який не відчував би цього вже зараз", - підкреслив Зеленський.

Президент наголосив на важливості того, що Харків тримається міцно. "Місто живе, місто бореться, Харків дає силу всьому нашому сходу", - сказав він.

Глава держави додав, що представники регіону поінформували про деякі питання, які мають бути вирішені урядом для стабільного соціального забезпечення всіх, хто працює для українців на Харківщині.

"Обговорили питання відбудови, гуманітарного розмінування, відновлення енергомереж. Все, що в компетенції уряду, буде зроблено обов’язково", - запевнив Зеленський.

Зеленський відвідав схід - що відомо

Президент Володимир Зеленський відвідав сьогодні, 22 березня, Донеччину, де зокрема провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні. Він відвідав передові позиції в Донецькій області, зокрема на Бахмутському напрямку і нагородив оборонців Бахмута. Президент заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на цій ділянці фронту, а також поспілкувався з військовослужбовцями і подякував їм за захист України.

У другій половині дня Зеленський відвідав Харківську область, де провів координаційну нараду з питань актуальної безпекової ситуації в регіоні. Під час наради глава держави передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України", яку присвоїв Харкову з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян у захисті міста під час відсічі збройній агресії Росії проти України. Указ про присвоєння Харкову почесної відзнаки Зеленський підписав 6 березня 2022 року.

Удари Росії по Україні - останні новини

У ніч на 22 березня окупанти атакували "Шахедами" Ржищів Київської області, внаслідок ворожої атаки безпілотниками-камікадзе зазнали руйнувань два гуртожитки та навчальний корпус професійного ліцею. Кількість жертв зросла до 8 осіб.

Цього дня терористи також завдали удару по Запоріжжю. Всього було випущено шість ракет, одна з яких влучила між двома житловими будинками.

Всього росіяни протягом доби завдали по території України понад 40 авіаційних ударів та здійснили більше, аніж 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: