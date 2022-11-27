Виявляється, в РФ хочуть вдарити по банківській системі України.

У Росії не хочуть зупинятися на ударах по енергосистемі України. Виявилося, рашисти мріють спочатку повністю залишити українців без світла, а потім залишити їх без грошей.

Цинічним планом в ефірі пропагандистського каналу поділився російський депутат Держдуми генерал Андрій Гурульов. Він не заперечує, що радіє масованим ракетним ударам по Україні. Більш того, він із захопленням коментував недавній масштабний удар по енергосистемі нашої країни, який РФ завдала 23 листопада.

"Немає води, немає світла, все туфта. Промисловість встала - ось найголовніше. Та промисловість, яка працювала і заробляла гроші. Та промисловість, яка ремонтувала і виробляла озброєння. І та промисловість, яка була в змозі щось робити", - заявив Гурульов.

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За словами рашиста, РФ не потрібно витрачати ракети на удари по мостах. Натомість генерал пропонує бити по інших галузях. Гурульов навіть не намагається приховувати, що метою Кремля є не перемоги на фронті, а цинічні і підлі удари по мирних українцях.

"Ось зараз працюємо по всій енергосистемі. Ось зараз доб'ємо, далі є не тільки логістика. Наприклад банківські інфраструктури. Зараз розбомбити центр цих банківських операцій - все встало, нічого нікуди не переведеш, карти не працюють, зарплату не платять", - поділився планом рашист.

Масовані ракетні удари РФ по Україні

23 листопада країна-агресор знову масштабно вдарила по Україні ракетами. Через "прильоти" в більшості областей України почалися екстрені відключення електроенергії. Зокрема, перебої з енергопостачанням фіксувалися в Києві, Львівській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій та інших областях.

Після цього стало відомо, що жертвами ракетних обстрілів Росії 23 листопада стали 10 осіб, серед них двоє дітей, Ще 52 людини отримали поранення.

В РФ цинічно заявили, що масовано вдарили ракетами по Україні через "накачування західною зброєю".

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